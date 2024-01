Swiss Re Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich des Unternehmens Swiss Re war in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen sieben Kaufsignale und ein Verkaufssignal, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie der Swiss Re derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,79 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 38,8 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung gemäß des RSI25.

In Bezug auf die Dividende hat Swiss Re eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent liegt. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 92,92 CHF lag. Der aktuelle Schlusskurs von 98,84 CHF liegt um 6,37 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 98,43 CHF führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzer Sicht.

Zusammenfassend erhält die Swiss Re-Aktie auf Basis der Stimmungslage der Anleger, des RSI, der Dividendenrendite und der technischen Analyse eine positive Gesamtbewertung.