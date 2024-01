Swiss Re Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Unternehmen Swiss Re bietet aktuell eine Dividendenrendite von 6,02 %, was 0 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf den Aktienkurs hat Swiss Re im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,73 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, bewertet die Swiss Re-Aktie als weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Neutralbewertung führt. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und die Handelssignale deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin. Insgesamt wird Swiss Re hinsichtlich der Dividendenrendite, des Aktienkurses, des RSI und der Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

