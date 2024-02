Swiss Re Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Schweizer Rückversicherung (Swiss Re) hat in diesem Jahr eine Dividendenrendite von 6,02 % angekündigt. Dies liegt nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 6,06 %, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Aktie von Swiss Re hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,73 % erzielt, was 4,7 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 7,2 %, wobei Swiss Re aktuell 3,52 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) von Swiss Re liegt bei 58,21, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 42,86, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,7 ist die Aktie von Swiss Re um 9 % niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (20,63), was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie eine positive Bewertung aus fundamentaler Analyse.