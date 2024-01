Swiss Re Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Swiss Re ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter den Anlegern. In letzter Zeit wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien zur Aktie geäußert. Die Diskussionen in den letzten Tagen waren jedoch weder besonders positiv noch negativ. Dadurch ergibt sich insgesamt ein neutraler Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Aspekte weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf, was bedeutet, dass die Börse 18,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Swiss Re zahlt. Dies ist 11 Prozent mehr als der Durchschnitt in der Branche, weshalb die Aktie als überbewertet eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz um Swiss Re haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,67 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 52,01 und zeigt an, dass Swiss Re weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird hier eine neutrale Bewertung abgegeben.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, das fundamentale KGV und das Sentiment und Buzz um die Aktie. Lediglich im Bereich des Relative-Stärke-Index erhält die Aktie eine positive Bewertung.