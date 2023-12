Swiss Re Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Swiss Re hat eine Dividende von 6,1 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,12 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Diese Differenz von 1,98 Prozentpunkten führt zu einer Einschätzung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien wurde die Aktie von Swiss Re auf verschiedene Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Swiss Re bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Swiss Re-Aktie ein Durchschnitt von 92,5 CHF für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 95,5 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Swiss Re mit 20,94 Prozent mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,83 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung führt dies zu einem "Gut"-Rating für die Swiss Re-Aktie in dieser Kategorie.