Swiss Re Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Swiss Re. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 70,8 Punkte, was darauf hindeutet, dass Swiss Re derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Swiss Re auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche ist der Aktienkurs von Swiss Re in den letzten 12 Monaten um 20,94 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,69 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Swiss Re mit 13,16 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Swiss Re aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV von 18,45 liegt insgesamt 7 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der bei 17,2 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Swiss Re in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum abgenommen. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" auf dieser Stufe.