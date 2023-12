Swiss Re Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

In den letzten zwei Wochen wurde Swiss Re von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Redaktion hat außerdem 2 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Swiss Re ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Note in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Swiss Re-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Swiss Re-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Rahmen der technischen Analyse.

Aus den vorherigen 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 92,5 CHF für den Schlusskurs der Swiss Re-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 95,5 CHF, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Swiss Re-Aktie.