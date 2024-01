Swiss Re Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die technische Analyse der Swiss Re-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 94,56 CHF liegt, was einer Entfernung von +2,29 Prozent vom GD200 (92,44 CHF) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 98,7 CHF, was einer Abweichung von -4,19 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Swiss Re-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,94 Prozent erzielt, was 11,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Versicherungsbranche übertrifft die Swiss Re-Aktie mit einer Rendite von 20,94 Prozent den Durchschnitt um 8,6 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swiss Re-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 67,58 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher auch nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Swiss Re-Aktie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab hingegen eine insgesamt positive Bewertung, wodurch die Swiss Re-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.