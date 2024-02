Swiss Re Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Swiss Re liegt bei 58,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Wert über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 42,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re aktuell einen Wert von 18 auf. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Versicherungsbranche liegt das KGV im Durchschnitt bei 18, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält Swiss Re in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 93,77 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 100,95 CHF liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,66 Prozent und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (98,26 CHF) ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von +2,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Swiss Re derzeit 6. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche ergibt sich eine neutrale Bewertung, da keine signifikante Abweichung festgestellt wurde.

Insgesamt erhält Swiss Re daher in den verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen: "Neutral" im Bereich RSI und Fundamentalanalyse, "Gut" in der technischen Analyse und wieder "Neutral" in Bezug auf die Dividende.