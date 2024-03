Swiss Re Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Aktienkurs von Swiss Re hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 10,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 5,65 Prozent, wobei Swiss Re aktuell 9,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Swiss Re eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" beurteilt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swiss Re liegt bei 6,52, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird.

Auf fundamentaler Basis wird Swiss Re im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,77 liegt die Aktie 42 Prozent unter dem Branchen-KGV von 18,47, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.