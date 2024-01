Swiss Re Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Swiss Re-Aktie durchschnittlich bei 92,92 CHF geschlossen. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 98,84 CHF, was einem Unterschied von +6,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 98,43 CHF, was einer geringen Differenz von +0,42 Prozent entspricht, und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv im Bezug auf Swiss Re. Statistische Auswertungen auf der Basis historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Swiss Re-Aktie eine Rendite von 10,73 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,24 Prozent verzeichnete, liegt die Swiss Re-Aktie mit 3,48 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie liegt bei 6,02 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent liegt und somit eine Differenz von +1,91 Prozent ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.