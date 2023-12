Swiss Re Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Swiss Re: Positives Stimmungsbild und hohe Dividende

Swiss Re verzeichnet eine Dividende von 6,1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungen (4,11 %) einer überdurchschnittlichen Ausschüttung entspricht. Dies macht das Unternehmen im Bereich der Dividendenausschüttung höher zu bewerten, mit einer Differenz von 1,99 Prozentpunkten, was derzeit die Einstufung "Gut" rechtfertigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Swiss Re ist zu beobachten, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität zeigt und als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum ebenfalls stabil und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Swiss Re in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Swiss Re eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in Richtung "Gut" zeigen, was zu einer positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Swiss Re mit einer Rendite von 20,94 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite von Swiss Re mit 11,79 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.