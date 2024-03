Swiss Re Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Versicherungskonzern Swiss Re verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch laut Messungen nahezu unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Swiss Re in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Swiss Re mit 6,02 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,02% auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Swiss Re-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 7,79 und wird als "gut" empfohlen, während der RSI25-Wert von 32,08 eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "gut" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche, so liegt die Rendite von Swiss Re mit 21,38 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,56 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "gut" Rating in dieser Kategorie.