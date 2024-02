Swiss Re Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Stimmung unter den Anlegern und die Diskussionsintensität bezüglich der Swiss Re-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich zunehmend ein, was zu einer schlechten Bewertung führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Versicherung) wird die Swiss Re-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,7, was einem Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,58 entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine gute Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 93,45 CHF lag. Der letzte Schlusskurs von 99,78 CHF weicht somit um +6,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 98,22 CHF nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,59 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie beträgt derzeit 6,02 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,07 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,05 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als neutral eingestuft.