Orchard Funding Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Orchard Funding-Aktie hat in letzter Zeit eine eher negative Kursentwicklung gezeigt. Laut der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs mit 22,5 GBP um -41,62 Prozent unter dem GD200 (38,54 GBP), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 33,57 GBP liegt, zeigt sich ein Abstand von -32,98 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (83,72) zeigt eine Überkauftheit der Aktie und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" hat die Orchard Funding-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -40,12 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 41,24 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die positive Nachricht ist, dass Orchard Funding derzeit höhere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird. Dies könnte potenziell für Anleger attraktiv sein.