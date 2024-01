Swiss Re Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Swiss Re-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 98,84 CHF lag, was einem Unterschied von +6,37 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 98,43 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 46,79 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Statistische Auswertungen zeigen auch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Swiss Re-Aktie mit einem KGV von 18,7 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" angesehen werden kann.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Swiss Re-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.