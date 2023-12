Swiss Re Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Swiss Re liegt bei 34,43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da er bei 44,66 liegt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen zur Swiss Re. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Damit wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Auch die technische Analyse zeigt ein positives Signal, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der Schlusskurs der Swiss Re-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Swiss Re nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 18,45 insgesamt 8 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Swiss Re-Aktie, die in verschiedenen Analysen als "Neutral", "Gut" und "Schlecht" bewertet wird.