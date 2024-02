Swiss Re Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Swiss Re-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer insgesamt positiven RSI-Bewertung führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Versicherungsbranche als überbewertet angesehen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Swiss Re überwiegend negativ diskutiert wurde, was zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität über Swiss Re gemessen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.