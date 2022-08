Swiss Re-Aktie: Katastrophenschäden in Höhe von 38 Milliarden USD!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Weltweit geschätzte versicherte Schäden aus Naturkatastrophen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in Höhe von 35 Mrd. USD, 22% über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (29 Mrd. USD) Überschwemmungen in Australien stellen mit fast 3,5 Mrd. USD einen neuen Rekord für versicherte Überschwemmungsschäden auf und sind die teuerste Naturkatastrophe für die Versicherungswirtschaft im ersten Halbjahr 2022 Sekundäre Gefahren… Hier weiterlesen