Swiss Re Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für die Bewertung von Aktien hinsichtlich überkaufter oder unterverkaufter Titel. Der RSI der Swiss Re-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 64,92 ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Swiss Re.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Swiss Re neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und es gibt kaum Änderungen in der Stimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Swiss Re. Der Aktienkurs liegt um +4,61 Prozent über dem GD200 und um -1,81 Prozent unter dem GD50.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche ergibt sich eine Underperformance von -2,68 Prozent für Swiss Re in den letzten 12 Monaten, während der Finanzsektor eine ähnliche Rendite aufweist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass die Bewertungen nach RSI, Sentiment und Buzz, technischer Analyse und Branchenvergleich zu dem Schluss führen, dass die Swiss Re-Aktie derzeit neutral einzustufen ist.