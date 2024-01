Swiss Re Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Swiss Re auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Zudem wurde in den letzten zwei Tagen vor allem über negative Themen im Zusammenhang mit Swiss Re in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden sieben konkret berechnete Signale berücksichtigt, von denen sieben als "Gut" und keines als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Die Schlussfolgerung der Redaktion ist daher, dass Swiss Re hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Des Weiteren wurde die charttechnische Entwicklung der Swiss Re-Aktie unter die Lupe genommen, indem der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage analysiert wurde. Dieser Wert beträgt aktuell 92,66 CHF, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (96,98 CHF) auf ähnlichem Niveau liegt (Unterschied +4,66 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Prüfung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt, dass der gleitende Durchschnitt 98,6 CHF beträgt, und der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,64 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Swiss Re-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Zusammenfassend wird die Swiss Re-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Finanzen") zeigt, dass Swiss Re mit einer Rendite von 10,73 Prozent mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,89 Prozent aufweist, liegt Swiss Re mit 0,16 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Swiss Re haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Swiss Re daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.