Swiss Re Aktie: Jetzt aber!

Die Sentiment- und Buzz-Analyse von Swiss Re hat ergeben, dass die Diskussionsintensität im Netz über einen längeren Zeitraum mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Swiss Re in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs um +6,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Die kurzfristigere Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die überwiegend in die "Gut"-Richtung zeigen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Swiss Re im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung mit einer Dividende von 6,1 % höher zu bewerten, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Swiss Re in verschiedenen Bereichen eine positive Bewertung, was auf eine solide Performance des Unternehmens hindeutet.