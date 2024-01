Swiss Re Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die technische Analyse der Swiss Re-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 92,66 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 96,98 CHF weicht nur um +4,66 Prozent davon ab, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (98,6 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1,64 Prozent. Daher erhält die Swiss Re-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Swiss Re eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Swiss Re daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Swiss Re liegt derzeit bei 6,02 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche von 4,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Swiss Re-Aktie mit 10,73 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur mittleren Rendite der Versicherungsbranche in den vergangenen 12 Monaten (10,89 Prozent) liegt die Aktie mit 0,16 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.