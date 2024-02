Swiss Re Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Aktienkurs von Swiss Re wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bewertet. Mit einer Rendite von 10,73 Prozent liegt Swiss Re um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,24 Prozent in den letzten 12 Monaten, was bedeutet, dass Swiss Re mit 3,49 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei einem Schlusskurs von 93,28 CHF für die Swiss Re-Aktie berechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 102,2 CHF, was einem Unterschied von +9,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 98,32 CHF wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs bei ähnlicher Höhe liegt (+3,95 Prozent), ergibt sich für die kurzfristige Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Swiss Re in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Swiss Re in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt jedoch 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Swiss Re zeigt einen Wert von 25,42, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,76, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie.