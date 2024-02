Swiss Re Aktie: Endlich geschafft?

Die Swiss Re hat in den letzten Tagen einen Kurs von 102,75 CHF erreicht und liegt damit +4,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einschätzung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +9,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt die Einschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,95 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 41,39 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Swiss Re liegt derzeit bei 6,02 Prozent und ist damit leicht höher als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Swiss Re-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.