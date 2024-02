Swiss Re Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Schweizer Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite wird üblicherweise als das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben und unterliegt börsentäglichen Schwankungen, was sie zu einer sich dynamisch verändernden Kennzahl macht. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die einen Wert von 6,07 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -0,05 Prozent zur Swiss Re-Aktie. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Swiss Re bei 101,95 CHF, was einer Entfernung von +8,96 Prozent vom GD200 (93,57 CHF) entspricht. Dies wird von der charttechnischen Bewertung als "Gut"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 98,14 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,88 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Aktienkurs der Swiss Re als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Swiss Re aktuell 30,31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" resulieren.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet betrachtet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Swiss Re war jedoch eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Swiss Re bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.