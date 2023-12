Swiss Re Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Aktienkurs der Swiss Re hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 13,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 12,25 Prozent, und die Swiss Re liegt aktuell 8,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Swiss Re derzeit eine Rendite von 6,1 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,12 %. Mit einer Differenz von 1,98 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re mit einem Wert von 18,45 deutlich teurer als das Mittel in der Branche, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 17,22, womit sich ein Abstand von 7 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Swiss Re-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.