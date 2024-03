Swiss Re Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Swiss Re hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 21,38 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 5,85 Prozent erzielt hat, liegt Swiss Re mit 15,52 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 96,19 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 115,4 CHF liegt somit deutlich darüber (+19,97 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (104,63 CHF) wird mit einem Abstand von +10,29 Prozent übertroffen. Auf Basis dieser Daten erhält die Swiss Re-Aktie ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Swiss Re-Aktie sowohl auf kurzfristiger (RSI7: 24) als auch auf längerfristiger Basis (RSI25: 16,48) überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Swiss Re eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, mit fünf positiven und drei negativen Tagen sowie sechs unklaren Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich Kaufsignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Insgesamt erhält Swiss Re von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung und ein "Gut"-Rating in den anderen Kategorien.