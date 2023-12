Swiss Property Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Swiss Property ist in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Stimmung hinweist, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Swiss Property derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 45,78 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 31,11 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die langfristige Stimmungslage und das Buzz rund um Swiss Property wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch die langfristige Stimmungslage der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Swiss Property aktuell bei 105,81 CHF verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der Aktienkurs selbst liegt bei 118,1 CHF, was einen Abstand von +11,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 113,02 CHF ergibt sich eine Differenz von +4,49 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein Gesamtbefund von "Gut" für Swiss Property.