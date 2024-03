Swiss Property Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Swiss Property-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +4,28 Prozent, während für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -0,77 Prozent festgestellt wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als positiv bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um die Swiss Property-Aktie angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Swiss Property-Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Swiss Property-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.