Swiss Prime Site (SPS) in den SXI Switzerland Sustainability 25® Index aufgenommen

PRESSEMITTEILUNG Zug, 8. September 2022 * Aufnahme in den Nachhaltigkeitsindex der Schweizer Börse * Langjähriger Nachhaltigkeitsnachweis bei Swiss Prime Site Aufnahme in den Nachhaltigkeitsindex der Schweizer Börse Die Swiss Prime Site Aktie (SPSN) wird am 19. September 2022 in den SXI Switzerland Sustainability 25® Index der Schweizer Börse aufgenommen. Der Index umfasst 25 Unternehmen und ist einer der wichtigsten Nachhaltigkeitsindizes…