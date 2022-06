Swiss Prime Site Immobilien-Aktie: Starke Vermietungsleistung im H1 2022!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Prime Site":

Swiss Prime Site Immobilien hat im ersten Halbjahr 2022 eine hohe Vermietungsleistung erzielt. Das Unternehmen konnte in seinem Portefeuille über alle Regionen hinweg über 90 000 m2 neu vermieten und verlängern [H1 2021: 47 000 m2]. Die Marktbedingungen und die damit verbundene Nachfrage nach Gewerbeimmobilien waren durchweg positiv, was zu einer hohen Anzahl von Vermietungen in allen Nutzungskategorien führte. In… Hier weiterlesen