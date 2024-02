Swiss Prime Site Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Swiss Prime Site-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl kurz- als auch langfristig in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 83,78 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 85,75 CHF liegt, was einer Abweichung von +2,35 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 88,36 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt bei -2,95 Prozent in der Nähe dieses Wertes. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Swiss Prime Site-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Swiss Prime Site diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swiss Prime Site-Aktie liegt bei 63,04, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,95, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" auf Basis des Relative Strength Index.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Swiss Prime Site zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung im Internet. Diese Faktoren führen zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Relative Strength Index und das langfristige Stimmungsbild zusammen eine "Neutral"-Bewertung für die Swiss Prime Site-Aktie ergeben.