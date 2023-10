Swiss Prime Site Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Kommunikation über die Swiss Prime Site in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Auch die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen hat sich kaum von normalen Bedingungen unterschieden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI erreicht Swiss Prime Site aktuell 76,47 Punkte, was bedeutet, dass sie überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Beim 25-Tage-RSI ist Swiss Prime Site weder überkauft noch -verkauft. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Swiss Prime Site in Bezug auf den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Swiss Prime Site eingestellt waren. Es gab keine positive Diskussion, und an einem Tag waren die Anleger neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Swiss Prime Site eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 80,95 CHF, während der Aktienkurs bei 82,75 CHF liegt, was einer Abweichung von +2,22 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der GD50 beträgt 84,01 CHF und weicht damit um -1,5 Prozent vom Aktienkurs ab. Insgesamt wird die Swiss Prime Site daher als "Neutral" bewertet.