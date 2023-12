Swiss Prime Site Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Diskussionen über Swiss Prime Site in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Die Aktie von Swiss Prime Site wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Swiss Prime Site-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Swiss Prime Site. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Swiss Prime Site für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Swiss Prime Site auf 82,05 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 89,55 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,14 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat dagegen einen Stand von 86,15 CHF, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".