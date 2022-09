Swiss Prime Site-Aktie: Grundsteinlegung auf dem JED-Campus

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Prime Site":

PRESSEMITTEILUNG Zug, 23. September 2022 * Neubau als nachhaltiger Eckpfeiler am Standort * "Space as a service" im attraktiven Life-Sciences-Hub von Schlieren Neubau als nachhaltiger Schlussstein am Standort Am Donnerstag, 22. September 2022, fand in Schlieren die Grundsteinlegung und Präsentation des Entwicklungsprojekts "JED-Neubau" statt. Neben der Bauherrin Swiss Prime Site sprachen auch Stadtrat Stefano Kunz, Vorsteher des Bau- und Planungsdepartements… Hier weiterlesen