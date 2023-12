Swiss Prime Site Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Swiss Prime Site von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies geht aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen hervor, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Swiss Prime Site bei 90,25 CHF liegt, was einer Entfernung von +10,42 Prozent vom GD200 (81,73 CHF) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 85,55 CHF auf, was einem Abstand von +5,49 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Insgesamt wird der Aktienkurs der Swiss Prime Site also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Swiss Prime Site liegt der RSI7 aktuell bei 21,52 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Deshalb erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,24 ebenfalls an, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Swiss Prime Site festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird das Wertpapier für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung und die technische Analyse, sowie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz bei Swiss Prime Site.

