Swiss Prime Site Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die auf- und abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Swiss Prime Site liegt bei 28 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, für einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 32,75 und wird neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Swiss Prime Site hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie ebenfalls "neutral" bewertet wird.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analyse ergab, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Swiss Prime Site in den sozialen Medien aufgegriffen, weshalb die Aktie hierfür die Einstufung "gut" erhält.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Swiss Prime Site liegt aktuell bei 81,83 CHF, während der aktuelle Kurs bei 90,15 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,17 Prozent und wird daher als "gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 85,76 CHF, was einem Abstand von +5,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "gut" bewertet.