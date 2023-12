Swiss Life Holding - Registeredes Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse von Swiss Life zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 556,79 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 582,4 CHF liegt, was einer Abweichung von +4,6 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 570,85 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Swiss Life mit 27,4 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,83 Prozent, was bedeutet, dass Swiss Life auch hier mit 15,57 Prozent überdurchschnittlich abschneidet und ein "Gut"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Swiss Life haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird ebenfalls positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 5 liegt, was einer positiven Differenz von +1,09 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Swiss Life insgesamt eine gute Bewertung von den Analysten.

