Swiss Life Holding - Registeredes Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Swiss Life-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 582,4 CHF liegt und damit 4,37 Prozent über dem GD200 (558,03 CHF) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 574,06 CHF, was einem Abstand von +1,45 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" signalisiert wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Swiss Life derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Mit 5,21 % im Vergleich zu 4,14 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Aktienkurs von Swiss Life hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt nur um 10,89 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +18,29 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,99 Prozent hatte, liegt Swiss Life mit einer Überperformance von 20,18 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf die Anlegerstimmung gibt es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation rund um Swiss Life auf den Plattformen der sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Swiss Life bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.