Swiss Life Holding AG-Aktie: Das macht den Schweizerinnen und Schweizer Sorgen!

60% der Menschen in der Schweiz finden es immer schwieriger, die richtigen Vorsorge- und Finanzentscheidungen zu treffen. 53% fühlen sich finanziell nicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet. 47% haben den Eindruck, dass die zu treffenden Entscheidungen in Finanz- und Vorsorgefragen zunehmen Unzureichend informiert und schlecht vorbereitet In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Swiss Life gibt eine deutliche Mehrheit… Hier weiterlesen