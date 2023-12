Swiss Life Holding ADR löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs der Swiss Life Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,58 Prozent erzielt, was 9,14 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors (7,44 Prozent) liegt. Im Bereich der Versicherungen beträgt die mittlere jährliche Rendite 9,15 Prozent, wobei Swiss Life aktuell 7,43 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Swiss Life aktuell ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs auf, was einer positiven Differenz von +1,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Swiss Life von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Life mit einem Wert von 11,59 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Versicherungsbranche (17,1), was einer Unterbewertung von 32 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein differenziertes Bild. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Swiss Life weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Swiss Life die Note "Schlecht" zugewiesen.