Swiss Life Holding ADR Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Swiss Life-Aktie beträgt derzeit 12,1 und liegt damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 556,78 CHF für den Schlusskurs der Swiss Life-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 586,2 CHF, was einem Unterschied von +5,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 571,06 CHF wird betrachtet, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,65 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik für die Swiss Life-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Swiss Life überwiegend positiv diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer, das an acht Tagen auf grün zeigt. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, während die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung im Anleger-Sentiment gab. Auch hinsichtlich der Intensität der Diskussionen ergibt sich keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Swiss Life-Aktie.

Insgesamt erhält die Swiss Life-Aktie demnach eine "Gut"-Bewertung aufgrund des niedrigen KGVs, der positiven charttechnischen Bewertung und des überwiegend positiven Anleger-Sentiments.