Swiss Life Holding ADR Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Life beträgt 12, was im Vergleich zum Branchenwert von 16,71 für "Versicherung" unter dem Durchschnitt (ca. 27 Prozent) liegt. Gemessen an fundamentalen Kriterien ist Swiss Life folglich unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Swiss Life liegt bei 556,69 CHF, was die Aktie als "Neutral" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 584 CHF gehandelt wird, was einem Abstand von +4,91 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 571,47 CHF, was einer Differenz von +2,19 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Swiss Life zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 54,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI ebenfalls im "Neutral"-Bereich (Wert: 41). Insgesamt wird Swiss Life somit im RSI-Index als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist Swiss Life mit einer Rendite von 29,17 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf (19 Prozent über dem Durchschnitt). Die Rendite der "Versicherung"-Branche liegt bei 12,1 Prozent, wobei Swiss Life mit 17,07 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.