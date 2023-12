Swiss Life Holding ADR Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Swiss Life Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 584 CHF gehandelt, was +2,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,91 Prozent, weshalb die Einstufung für diesen Zeitraum ebenfalls "Neutral" lautet.

In Bezug auf die Dividende weist Swiss Life im Vergleich zur Branche Versicherung eine Dividendenrendite von 5,21 % auf, was 1,08 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,13 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Sinne zeigt die Aktie von Swiss Life eine starke Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Swiss Life in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 12,25 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,16 Prozent für Swiss Life. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Swiss Life 19,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.