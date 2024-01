Swire Properties Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Swire Properties ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Titels als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Swire Properties bei 15,48 HKD und ist damit +0,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Bewertung "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 sich auf -12,98 Prozent beläuft. Die charttechnische Einschätzung für die beiden Zeiträume ist daher insgesamt "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu erkennen, dass sich die Stimmung für Swire Properties in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, wodurch Swire Properties ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swire Properties liegt bei 42,11, was eine Bewertung als "Neutral" zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Swire Properties daher verschiedene "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den RSI.