Swire Properties Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Für Swire Properties ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Swire Properties.

In der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachten wir den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt für die Swire Properties-Aktie, so beträgt dieser aktuell 17,08 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 15,34 HKD deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,23 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Swire Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Swire Properties liegt der RSI7 aktuell bei 7,69 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 50, was bedeutet, dass Swire Properties hier weder über- noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Swire Properties-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.