Swire Properties Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an einem Tag eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Swire Properties diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Swire Properties daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Swire Properties mit 15,56 HKD derzeit +1,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Swire Properties liegt bei 31,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird auch hier die Gesamteinstufung als "Neutral" resuliert.

