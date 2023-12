Swire Properties Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Swire Properties wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Swire Properties eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Swire Properties-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 18,2 HKD für den Schlusskurs der Swire Properties-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,2 HKD, was einem Unterschied von -16,48 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, der aktuell bei 15,45 HKD liegt, was einem Unterschied von -1,62 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für Swire Properties. In der Gesamtbetrachtung erhält das Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionintensität wird bei Swire Properties langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" lautet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare bzw. Befunde zu Swire Properties neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Swire Properties hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.

