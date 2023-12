Swire Pacific (B)-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Beurteilung einer Aktie kann durch eine längere Betrachtung der Internetkommunikation einen wichtigen Beitrag leisten, und zwar durch das Kriterium der Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung. Bei der Analyse von Swire Pacific zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Swire Pacific ergibt sich ein RSI7 von 16,1 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, sowie ein RSI25 von 29,72 Punkten, was ebenfalls auf Überverkauf hinweist. Insgesamt erhält das Swire Pacific-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Swire Pacific derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 56,84 HKD, während der Aktienkurs bei 60 HKD liegt, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 52,39 HKD um +14,53 Prozent über dem Aktienkurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Swire Pacific wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.